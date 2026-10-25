亿万富翁、对冲基金投资者比尔·阿克曼呼吁组建下一届以色列政府时不要包括国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫。他表示，两名政治人物的言论和行为已对该国的国际声誉造成重大损害，《国会山报》报道。

阿克曼的论点

该媒体称阿克曼是以色列的知名支持者，他在社交平台X上发表了自己的立场。他表示，全球媒体经常将本-格维尔和斯莫特里赫的言论呈现为反映全体以色列人的观点。

这名投资者认为，一个没有这两名政治人物的政府可以向世界传递以色列进入新阶段的信号。他评估称，这将使该国有机会恢复失去的威望，加强扩大《亚伯拉罕协议》的前景，并改善与民主党人、共和党人以及全体美国人的关系。

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10月27日选举

阿克曼没有支持任何总理候选人，并强调应由以色列公民作出选择。他的声明是在10月27日选举前两天发表的，总理本雅明·内塔尼亚胡将在此次选举中竞选连任。

《国会山报》将前军事领导人加迪·艾森科特列为内塔尼亚胡的竞争对手之一，艾森科特领导中间派Yashar党。该媒体称，近期民调显示艾森科特所在政党以微弱优势领先利库德集团，但任何一方都没有明显途径获得在拥有120个席位的议会中组建政府所需的61个席位。

本-格维尔领导极端民族主义政党“犹太力量党”，斯莫特里赫则领导“宗教犹太复国主义党”。据《国会山报》报道，两名政治人物因其针对巴勒斯坦人以及被占领约旦河西岸以色列定居点的极端主义观点而受到国际批评。

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