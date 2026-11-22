在美国，Nvidia的下一任领导者将面临对公司国际业务日益严格的审查、对中国获取先进美国芯片的限制，以及人工智能基础设施融资方面的问题。REX Financial董事总经理比尔·伯明翰在接受《财富》采访时作出了这一评估。REX Financial是REX Shares的母公司，后者管理着85亿美元资产。

伯明翰认为，Nvidia面临的关键问题与其说是领导层更迭，不如说是中国企业获取美国芯片的渠道。美国总统唐纳德·特朗普的政府宣布了一项规则，旨在堵住通过境外数据中心远程访问先进AI芯片和服务器的可能性。特朗普还表示，他希望阻止美国企业在其他国家建设数据中心。

涉及中国的调查

据该刊报道，加利福尼亚州总检察长办公室已在一项调查中向Nvidia发出传票。有关方面正在查明，该公司或其前首席执行官黄仁勋是否可能协助中国获得先进芯片或机密信息，以及是否就相关风险误导了投资者。

据《纽约邮报》消息，《财富》援引该报报道称，美国证券交易委员会也在调查Nvidia是否在其公开披露中误导投资者。黄仁勋和Nvidia首席法务官蒂姆·泰特已同意在美国众议院三个委员会面前作证，说明该公司在中国实体获取先进美国芯片一事中可能发挥的作用。

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对数据中心投资的依赖

尽管面临压力，Nvidia报告称，2026年第三季度营收为1158亿美元，较一年前增长103%。其数据中心部门营收为1076亿美元，约占总营收的93%。

伯明翰认为，投资者将越来越多地评估的并非当前财务业绩，而是未来需求、Nvidia维持定价能力的能力，以及AI投资周期的韧性。他指出，芯片销售取决于大型云运营商和较小云服务提供商为昂贵数据中心融资的能力。

今年8月，Nvidia表示，计划通过与贝莱德、高盛、KKR及其他金融机构的合作，为发展AI基础设施动员超过5000亿美元的第三方资本。该公司在季度报告中澄清，这些融资机制仍属于初步安排，未必会达成最终协议。

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