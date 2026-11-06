在美国，计划参与Anthropic首次公开募股的三家大型投资者认为，应下调聊天机器人Claude开发商的预期估值。由于科技股遭抛售，推迟IPO的可能性也在考虑之中，《耶路撒冷邮报》报道称，并援引《华尔街日报》消息。

Anthropic原本准备在11月16日开始的一周内、美国感恩节前上市。该公司可能筹集高达1000亿美元，这可能使此次发行成为史上规模最大的IPO。不过，最终估值、融资规模和上市日期尚未确定。

估值可能下调

据《华尔街日报》报道，一名投资者表示，Anthropic的估值可能更接近1万亿美元。这比此前预期的1.5万亿美元估值低约三分之一。

另一名潜在投资者表示，该公司可以将融资规模从1000亿美元缩减至约800亿美元。按照他的估计，在这样的发行后，Anthropic的资产负债表上可能会有超过2000亿美元。另一名《华尔街日报》消息人士不排除将IPO推迟到市场状况改善之后。

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科技市场下跌

科技板块股票遭抛售后，AI公司的估值压力加剧。周四，纳斯达克综合指数成分股合计损失约2.5万亿美元市值，原因是投资者撤离与人工智能相关资产的投资。

与此同时，Anthropic的财务表现仍然对潜在IPO参与者十分重要。据《华尔街日报》消息人士称，截至10月底，该公司的年化收入指标超过800亿美元。Anthropic此前曾报告收入快速增长，其中包括得益于其编程工具Claude Code以及企业客户扩大使用其产品。

据《华尔街日报》报道，截至9月30日，该公司拥有约1466亿美元现金，但同时在计算基础设施、模型开发以及与其他领先AI公司的竞争方面承担大量支出。Anthropic管理层和财务顾问将在未来几天评估进一步的行动方案。

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