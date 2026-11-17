11月，投资者单月削减科技股配置的幅度创下自2006年6月以来的新高。美国银行对基金经理进行的月度调查显示，原因是市场预期企业资本支出的增长将放缓。Channel NewsAsia援引路透社报道称。

对人工智能支出的预期

投资者投资组合中科技股净超配比例从一个月前的37%降至12%。美国银行分析师指出，调查传递的主要信号是，市场预期人工智能资本支出将暂停或放缓。

创纪录的38%受访者认为企业投资过度。另有52%预计，未来六个月内，一家人工智能领域的超大规模企业将宣布削减资本支出。

市场担忧美国中期选举后数据中心支出可能放缓，导致科技股近几周下跌。纳斯达克指数10月下跌超过5%，年初至今又下跌3%。

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市场风险

受访者将人工智能领域可能出现的泡沫列为市场面临的最大风险。位居第二的是一家人工智能领域超大规模企业可能发生信用事件。与此同时，调查显示，对通胀和债券收益率无序上涨的担忧有所缓解。

投资者也增加了对债券的投资：他们在这一资产类别中的低配程度降至2025年11月以来的最低水平。仅3%的受访者预测全球经济将陷入衰退，而其投资组合中的现金规模降至三个月低点。

对于2027年，36%的投资者预计美国以外的股票表现最佳，24%预计美国股票表现最佳，17%预计黄金表现最佳。42%的参与者将日元列为最具前景的货币。美国银行调查了169名投资者，他们管理的资产规模为4610亿美元。

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