日本国内和外国投资者正在增持政府债券，因收益率的快速上升可能接近峰值。SMBC日兴证券表示，据《日本时报》报道。

SMBC日兴证券金融市场主管松本圭太称，这一形势可能是一个“重要转折点”。他表示，通胀风险和货币政策的不确定性仍在引发波动，但投资者正在调整投资组合，为收益率可能下行做准备，此前数月他们一直押注收益率将进一步上涨。

对避险资产的需求

过去一个月，日本政府债券价格上涨：收益率达到多年高点，吸引了基金经理的关注；与此同时，因对人工智能的担忧引发的全球股票抛售增加了对避险资产的需求。截至11月6日，外国投资者连续六周净买入日本政府债务，这是自2020年3月以来持续时间最长的一次。

松本还将股票和债券市场持仓的变化与人们对人工智能支出可持续性以及此类投资所需融资的担忧联系起来。

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银行活动和利率预期

日本政府债券的主要买家包括银行，这些银行正逐步增加对期限为五至十年证券的投资。上个月的数据还显示，国内投资者在本财年上半年净买入日本国债的规模达到17年来最高水平。一些分析师将此归因于养老基金投资组合的再平衡。

与此同时，对日本央行进一步加息的预期，以及对预算支出可能扩大所产生的担忧，正在抑制部分投资者。日本央行最新的意见摘要显示，许多董事会成员认为有必要在近期加息。隔夜指数掉期显示，到12月加息的概率超过80%。

在超长期债券领域，外国投资者仍是主要买家。松本指出，加入他们的不仅有对冲基金，还有投资期限更长的外国资产管理机构。

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