美国机构投资者在第三季度净买入美国现货比特币基金份额，规模相当于49,229枚比特币，按9月30日价格计算为41.1亿美元。这是自2025年第二季度以来此类购买的最大单季规模，并抵消了此前九个月47,054枚比特币的净出售，CoinDesk报道，并援引Galaxy Research的研究。

基金资产创纪录

截至9月30日，向美国证券交易委员会提交13F表格季度报告的公司合计报告持有相当于356,491枚比特币的基金份额。当时其价值为297.8亿美元，创下纪录。

Galaxy Research将基金份额数量换算为相应的比特币数量，以避免加密货币价格波动对计算造成影响。于2024年1月推出的现货比特币基金持有比特币，其份额在证券交易所交易。

通过面向富裕客户的平台进行购买

约一半的净购买来自代表富裕客户进行投资的公司。这类平台在本季度增加了创纪录的24,838枚比特币，目前持有机构投资者所报告的全部比特币基金份额的40.5%。

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富国银行将其申报的基金份额头寸增加了14,636枚比特币，达到30,553枚比特币，较6月底几乎翻倍。这是所有提交13F表格的参与者中最大的头寸。该头寸约85%由该银行的咨询和经纪部门持有，即主要为客户资金。

同时，13F表格并不反映空头头寸和大多数衍生品。因此，对冲基金购买比特币基金份额可能是套利交易的一部分：基金同时买入现货基金份额并卖出比特币期货，而不持有针对该加密货币的净方向性头寸。

第三季度结束后，情况发生变化：根据Galaxy Research的数据，截至11月16日，这些基金持有的比特币减少了38,531枚，而比特币价格从83,580美元降至64,943美元。

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