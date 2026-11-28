德国梅赛德斯-奔驰计划于12月重启面向非生产部门员工的自愿离职计划。根据《商报》针对巴登-符腾堡州工程师的计算，52岁的员工若迅速作出决定，最高可获得42.2万欧元的离职补偿。

据《明镜周刊》报道，援引《商报》的消息，该计划将持续10个月，至2027年9月30日。公司计划向超过3万名员工发出提议，其中包括病假超过6周的员工。参与完全自愿，但梅赛德斯-奔驰可以拒绝申请，以留住关键岗位的专业人员。

计划条件

该计划将适用于职员、领班、团队负责人、部门负责人和业务单元负责人。各业务领域负责人也将首次获得提议。条件是截至12月1日，在梅赛德斯-奔驰的工龄超过3年。

对于39岁以下员工，补偿金额将取决于工龄。例如，工作13年后，可获得1.75万欧元的基本金额以及18个月的税前工资。对于40岁至56岁的员工，年龄是关键标准：52岁的员工可获得2.25万欧元的基本补偿和40个月工资。

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57岁及以上员工将获得提前退休方案，补偿至少为2.5万欧元，且通常可达到六位数金额。转为退休前非全日制工作还可额外获得5000至1.5万欧元。63岁及以上员工若距退休至少还有一年，将获固定2.5万欧元。

快速决定奖金

在2027年3月底前同意离职者，将获得额外的快速奖金，为离职补偿金额的10%，但不少于1.75万欧元。根据《商报》的计算，巴登-符腾堡州一名52岁工程师的总补偿可能为33.9万至42.2万欧元。一名距离63岁还有五年半的57岁工程师，最高可获得39.5万欧元。

据《商报》报道，梅赛德斯-奔驰在内部沟通中将新一轮计划解释为经济环境恶化，尤其是中国市场表现疲软。2025年，该集团在离职补偿上支出16亿欧元；2026年前9个月支出4.05亿欧元。在此前一项从2025年4月至2026年3月实施的计划期间，约5500名员工离开了公司。

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