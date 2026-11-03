在南非约翰内斯堡，市政府与南非市政工人联合会Samwu签署了一份薪酬平等协议补充文件，涉及约3.5万名员工。据《Daily Maverick》报道，该协议于周二17:00公布，距离地方选举投票仅数小时。

该补充文件与2025年11月通过政治调解达成的薪酬均衡协议有关，涉及计划支付的12亿至50亿南非兰特。最初的协议估值约为103亿兰特，相关付款计划持续至2027年7月。

市政府没有说明将于何时支付资金、尚需支付多少金额，以及将从哪些来源为这些义务提供资金。

对资金来源的担忧

公民组织JoburgCAN负责人朱莉娅·菲什表示，多年来未能获得适当报酬的员工理应得到薪资调整。同时，她警告称，财政困难的市政当局不应承担可能给未来政府带来负担或恶化对居民服务的义务。

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Johannesburg Crisis Alliance协调员尤努斯·查姆达指出，员工有权获得应得款项，居民则有权享有可靠的市政服务以及对公共资金的负责任管理。他表示，该协议应配套一项透明且在财政上现实可行的计划，以保护关键服务和基础设施投资。

该市的财政状况

4月，财政部长埃诺赫·戈东瓜纳指示约翰内斯堡暂停执行该薪酬协议，称其没有资金保障，并威胁市政当局的财政可持续性。根据他的数据，在2024/25财政年度，该市欠债权人252亿兰特，而现金及现金等价物为39亿兰特。

据Samwu地区秘书托巴尼·恩科西称，截至10月底，该市仅支付了12亿兰特，尽管另有52亿兰特本应在7月支付。约翰内斯堡2026/27年度预算规定，运营支出为883亿兰特，资本支出为88亿兰特。50亿兰特的付款将相当于该市年度资本预算的一半以上，尽管资本资金不能简单地改用于支付工资。

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