约旦执法部门表示，他们在与叙利亚接壤的贾比尔口岸阻止了200万粒毒品药丸的走私。据《耶路撒冷邮报》报道，在收到有关该车辆的情报后，一辆载有可疑货物的卡车试图进入约旦时被拦截。

贾比尔口岸行动

此次行动由约旦禁毒部门人员与海关及其他安全机构协调开展。约旦安全部门并非首次报告从叙利亚运送毒品的企图：包括芬乃他林在内的走私，多年来一直是两国共同边境面临的主要问题之一。

据该报报道，在巴沙尔·阿萨德政权时期，叙利亚当局支持毒品贩运。《耶路撒冷邮报》写道，叙利亚现政府不支持走私，但运输者网络仍在运作。据一些估计，在德鲁兹人与政府发生冲突的背景下，走私路线经过叙利亚南部的苏韦达地区。

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约旦南部的其他事件

卡拉克警方在穆希地区发现一个可疑袋子后，还缴获了9件自动武器和GPS设备。公共安全局发言人、准将阿米尔·萨尔塔维表示，该袋子由热气球运送，初步调查结果显示，它是从王国南部边境被风吹来的。调查仍在继续。

叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼在巴林举行的第22届麦纳麦对话会上表示，大马士革与安曼之间存在战略关系，并在安全和国防领域密切合作。他说，约旦的安全是叙利亚安全的一部分，而叙利亚的安全是约旦安全的一部分。

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