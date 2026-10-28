约旦和叙利亚同意成立联合安全委员会，调查约旦在叙利亚南部发动的空袭，并加强协调以保护平民和叙利亚主权。据阿纳多卢通讯社报道，该协议是在叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼与约旦外交部长艾曼·萨法迪通电话期间达成的。

调查空袭

该委员会将研究周一实施的空袭情况及其后果。双方还计划制定情报共享机制和实地行动协调机制。

萨法迪对平民死亡表示深切遗憾，并向叙利亚人民表示慰问。他表示，空袭击中了“伊斯兰国”组织的设施，其依据是有关已确认威胁和针对约旦的迫在眉睫袭击的情报。

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伤亡情况及双方立场

据叙利亚电视台Al-Ekhbariya援引德拉省卫生部门的消息，空袭造成7人死亡，另有3人受伤。叙利亚政府表示，此次行动未与大马士革事先协调，叙利亚外交部已向约旦提出异议。

约旦军方表示，其袭击了若干组织的设施；约旦军方认为，这些组织与袭击在南部卡拉克省哈穆德村一座教堂悼念遇难者的人群有关。根据约旦公共安全局的数据，教堂袭击造成9人死亡。

两国外长强调，有必要进行直接安全协调，以应对共同威胁、保护平民，并打击跨境走私武器和毒品。

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