约旦在卡拉克省哈穆德村圣乔治教堂发生致命武装袭击后，指控三名男子犯有与恐怖主义相关的罪行。据Asharq Al-Awsat报道，当局称，嫌疑人为两名约旦籍兄弟及一名通过婚姻关系与他们有亲属关系的亲属。

葬礼期间的袭击

10月23日，武装袭击者闯入一座希腊东正教教堂举行的葬礼。根据当局说法，袭击造成9人死亡，另有25人受伤。嫌疑人在袭击后逃离，但三天后被拘留。

约旦国家安全检察官表示，针对圣乔治教堂袭击案的调查已完成全部程序，检方称该事件为恐怖袭击。当局将嫌疑人描述为激进极端主义意识形态的支持者。

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七项指控

所提指控包括实施导致人员死亡的恐怖行为、为恐怖行为使用武器和弹药、以恐怖主义目的持有武器、密谋实施恐怖袭击，以及宣传恐怖组织的意识形态。

根据约旦反恐立法，最严重的指控——实施导致死亡的恐怖行为——一旦被定罪，可能被判处死刑。

袭击发生后，约旦对叙利亚境内的“恐怖组织”发动打击，并表示已消灭20多名极端分子。该媒体称，这些打击引发了约旦与叙利亚之间短暂的外交危机。

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