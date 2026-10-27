在约旦卡拉克省一座希腊东正教教堂遭袭、造成9人死亡后，约旦空军袭击了叙利亚南部的目标。正如《明镜周刊》报道的那样，约旦军方称此次行动是对周五发生的袭击的回应。

叙利亚南部遭袭

约旦军方表示，战机摧毁了数个“恐怖组织”的据点，军方称这些组织与袭击者有关联。军方表示，这些组织成员中有人死亡和受伤。

叙利亚国家通讯社Sana报道称，南部德拉省遭到袭击。据该机构消息，8人死亡，其中包括3名儿童和一名老年男性。有关伤亡情况及遭袭目标的信息尚未得到独立证实。

关闭边境口岸

叙利亚政府表示，约旦未与叙方协调此次空袭。据Sana报道，叙利亚当局已对袭击展开调查，并与约旦联系以讨论局势。大马士革还强调，有必要协调边境地区的安全措施。

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叙利亚宣布暂停人员和货物经纳西卜边境口岸双向通行，该口岸是两国之间的主要过境点。官方将原因称为“当前情况”。

在哈穆迪圣乔治教堂遇袭事件中，武装男子杀害了9名参加哀悼仪式的人。周一，约旦安全部队拘留了3名嫌疑人。警方表示，他们在一栋废弃房屋内设障据守，并向执法人员开枪；3人均受伤并被送医。

约旦内政部长马赞·法拉亚表示，被拘留者是约旦公民，没有关于他们与外国团体接触或合作的信息。与此同时，约旦军方报告称，对其认为与袭击者有关联的团体据点实施了打击。

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