在美国路演期间，截至周四结束，Anthropic规模为640亿美元的首次公开募股认购簿已获6倍超额认购。Channel NewsAsia援引知情人士报道称，该媒体刊发了路透社的报道。

一名消息人士称，在路演首日即周二结束时，认购订单量约为可供股份数量的两倍。另一名消息人士表示，截至周四结束，认购簿已获6倍超额认购。路演预计将持续至下周三，届时这家人工智能公司预计将确定发行价格。

Anthropic及其银行正在纽约、波士顿和旧金山与潜在投资者举行会谈。两名消息人士称，机构投资者对Anthropic IPO的兴趣超过了SpaceX路演最初几天的水平。路透社此前报道称，SpaceX的IPO在推介第二天结束时获得两倍超额认购。

对大型发行的需求

银行家和投资者称，考虑到此次发行的规模，早期需求相当可观。与此同时，对于许多预计进行的IPO而言，个位数的超额认购倍数被认为是温和的。消息人士预计认购簿将在路演期间大幅增加，但警告称，发行条款和对股票的需求可能发生变化。Anthropic拒绝置评。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

估值问题

投资者正在评估，在包括Alphabet旗下Google在内的竞争对手的压力下，Anthropic能否保持其在开发先进人工智能模型方面的优势。他们还在考虑，Claude聊天机器人是否不仅能在编程领域，还能在更广泛的知识工作者市场保持领先地位。

两名消息人士称，银行预计Anthropic在2028年的营收约为2700亿至2800亿美元，并在估值模型中使用这一指标。一些分析师预测，其2026年营收将达到520亿至530亿美元，2027年将达到1350亿至1370亿美元。与此同时，一名分析过此次IPO但未提交认购订单的投资者，对2028年的预测比分析师估计低约30%。

一些投资者还因公司在路演期间对部分问题的回应有限而表示谨慎。一名参与者称，在其中一场小组推介会上，没有让机构投资者能够提问的电话会议。Morgan Stanley拒绝置评，Goldman Sachs未回应路透社的询问。

关注我们在