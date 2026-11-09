在尼日利亚拉各斯，Dangote Industries董事长阿里科·丹格特表示，Dangote炼油厂的首次公开募股未能实现吸引1000万名散户投资者的目标。《里约时报》报道，该报道援引了他在第25届WIMBIZ年度会议上的讲话。

丹格特表示，由于发行期限有限，以及人们对如何购买股票了解不足，未能达到目标。他还指出，投资者最终数量尚未确定，但他认为该数字接近计划目标。

发行条件

在名为“The People’s IPO”的发行中，投资者获提供41亿股普通股，每股525尼日利亚奈拉。最低申购数量为10股，即5250奈拉。若全部配售，该股票包的价值将达到约2.15万亿奈拉，约合16亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此次发行于2026年9月14日启动。尼日利亚证券交易委员会批准将其完成期限延长至10月27日。

股票分配

截至11月8日，该公司尚未公布IPO参与者的官方数量及股票分配的最终结果。此类分配的日期也尚未得到确认。此前曾将11月10日列为暂定日期，但公司和监管机构均未予以确认。

关注我们在