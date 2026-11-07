巴拉圭国家社会保险研究所（IPS）表示，在针对Ueno Bank的处置程序启动后，将按既定时间发放养老金。约3.2万名养老金领取者此前通过该银行领取款项，IPS已开始为他们在另一家金融机构办理账户。

据《The Rio Times》报道，2026年11月3日，巴拉圭中央银行宣布启动针对Ueno Bank的处置程序。监管机构解释称，该银行的偿付能力指标已降至规定最低标准的一半以下。该银行服务近300万名客户，在该机构被置于央行控制之下后，存款人的资金被冻结。

IPS的保证

IPS代理主席米尔塔·阿里亚斯表示，该研究所将在规定日期履行其义务。她称，IPS已成立技术和法律小组，以保护自身资金。阿里亚斯还称该研究所是优先债权人，即预计其债权将优先于许多其他债权获得处理。

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IPS财务经理格拉迪斯·贝拉表示，养老金支付由雇员和雇主缴费提供资金，不依赖于该研究所的金融投资。

账户转移

IPS尚未公布将接收3.2万名养老金领取者账户的银行，但承诺将在未来几天公布细节。向养老金领取者发放的额外年度款项在巴拉圭被称为aguinaldo，预计将于2026年11月17日开始发放。该研究所指出，这些资金由已预留的利息和收入保障。

11月6日，巴拉圭参议院罢免了总统圣地亚哥·培尼亚。副总统佩德罗·阿利亚纳宣誓就任国家元首。

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