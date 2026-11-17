OilPrice报道，伊拉克与美国油气公司雪佛龙已就开发该国南部西古尔纳-2油田的协议商业条款达成一致。双方预计将在2026年12月31日前正式签署文件，届时将早于雪佛龙的独家谈判期结束；该谈判期持续至2027年2月。

据该媒体报道，相关协议是在伊拉克石油部长巴西姆·穆罕默德·胡代尔·阿巴迪与雪佛龙负责业务发展的副总裁乔·库克会面后达成的。

纳西里耶谈判被分开处理

一名与伊拉克石油部合作的OilPrice消息人士表示，伊拉克主管能源事务的副总理莫森·曼达拉维在雪佛龙代表团11月访问期间，指示加快有关西古尔纳-2的谈判。双方决定不将这项协议与开发纳西里耶油田的单独谈判挂钩，后者将以较慢的速度继续进行。

9月，伊拉克石油部与雪佛龙签订了一份合同，为国有的巴士拉石油公司就该油田的若干方面提供技术咨询。OilPrice称，在俄罗斯卢克石油于2025年11月事实上退出该项目后，巴士拉石油公司一直管理西古尔纳-2。

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储量与可能的产量

该油田位于巴士拉西北约65公里处，拥有约140亿桶石油储量。在由卢克石油开发期间，其稳定产量约为每日40万桶，当时约占伊拉克石油总产量的9%。

OilPrice的消息人士称，伊拉克石油部为西古尔纳-2设定的峰值产量工作目标为每日80万桶。卢克石油此前的合同在将最初每日180万桶的目标下调后，规定的峰值为每日120万桶。

该媒体将加速达成协议与巴格达需要增加石油收入、吸引雪佛龙的技术和资金能力，以及获得美国支持联系起来。

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