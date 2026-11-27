伊拉克当局下令将库尔德斯坦地区的石油出口、边境口岸以及由库尔德武装守卫的油田移交联邦控制。OilPrice报道。

对出口和边境的控制

据该媒体报道，总理阿里·扎伊迪11月24日的命令规定，将库尔德斯坦所有边境口岸移交联邦边境口岸管理局。库尔德斯坦地区政府将无法在联邦石油部程序之外批准石油出口。

该部还必须获得对基尔库克、尼尼微、萨拉赫丁和迪亚拉境内油田的控制权，这些油田由库尔德武装守卫。报道指出，霍尔马拉油田可能也在这一清单中。

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法院裁决与库尔德政党的反应

伊拉克联邦最高法院审议扎伊迪的申请后裁定，边境、海关和石油出口控制问题属于联邦政府的权限。法院还将地区行政当局的权限限制在其截至2003年3月19日所控制的领土内。

11月26日，联邦边防部队关闭了由库尔德斯坦政府管理的两处与叙利亚和伊朗接壤的口岸。库尔德斯坦民主党和库尔德斯坦爱国联盟共同称这些措施为红线。伊拉克领导人同意于12月1日启动全国对话，法院则将于12月14日审理一项要求认定马斯鲁尔·巴尔扎尼政府为临时政府的诉讼。

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