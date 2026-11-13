伊拉克预计近期接收首批防空系统——《国民报》

伊拉克已签署采购现代防空系统的合同，预计将在近期接收首批装备。伊拉克防空司令穆汉纳德·加利卜·阿萨迪中将对此表示，《国民报》报道。

阿萨迪表示，这些采购是伊拉克防空发展三阶段战略的一部分，该战略 предусматривает探测和拦截空中威胁。他指出，技术代表团在作出采购决定前，检查并测试了数套现代防空系统和多种武器。

军人培训

这名司令没有说明订购系统的类型，也没有透露供应国。他表示，部分合同已获得资金支持，一些已签约系统据他所说在当前地区冲突中展现了高效能。

伊拉克已开始向生产国派遣军人，培训使用新装备。阿萨迪强调，装备购置后无法立即部署：这需要基础设施、人员培训和作战准备。

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保护能源基础设施

伊拉克力求消除在管控和保护本国领空方面长期存在的漏洞。在美国领导的国际联盟针对“伊斯兰国”组织的任务于9月底结束后，这一需求进一步加剧；该联盟从该国撤出了军人和装备，包括防空装备。

阿萨迪还表示，防空司令部已获准于下周举行实弹战术演习。军方将演练拦截侵犯伊拉克领空的飞机，并利用现有火炮应对攻击型无人机。

在库尔德斯坦霍尔莫尔气田遭袭后，保护能源设施的问题变得尤为迫切。此次袭击引发火灾，并导致向数座发电站的天然气供应中断，减少了库尔德地区政府管辖地区的电力供应。

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