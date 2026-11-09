伊拉克计划到2030年将石油产量提高至日产700万桶，并到2032年提高至日产1000万桶。伊拉克总理阿里·扎伊迪在巴格达与库尔德斯坦地区总理马斯鲁尔·巴尔扎尼交谈时作出上述表示，《国家报》报道。

扎伊迪表示，计划产量中约日产100万桶将由库尔德斯坦地区提供。他称，增加产量将对整个国家的发展和经济产生积极影响。

与欧佩克的谈判

伊拉克石油部长巴西姆·穆罕默德·胡代尔向国家通讯社INA表示，巴格达正与欧佩克就提高出口配额进行谈判。他说，该国寻求增加产量，以获得用于基础设施项目和政府计划的资金。

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欧佩克为伊拉克设定的生产配额为日产443.1万桶。在与伊朗的战争开始前，该国日产约440万桶。石油收入通常占国家预算收入的约90%。

出口与新路线

10月，伊拉克石油出口量约为日产340万桶。此前，由于霍尔木兹海峡出现中断，供应大幅减少：出口从2月的日产336万桶降至4月的日产13.1万桶。伊拉克在出口下降前的月度石油收入约为70亿美元。

为实施这些计划，巴格达寻求完成价值数十亿美元的石油和天然气协议，主要涉及美国公司雪佛龙、HKN Energy和哈里伯顿。伊拉克还在考虑通过管道通往叙利亚巴尼亚斯港、约旦亚喀巴和土耳其杰伊汉的新出口路线，以减少对霍尔木兹海峡的依赖。

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