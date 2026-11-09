伊拉克与美国达成沿阿曼运输石油协议——OilPrice

伊拉克与美国达成一项协议， предусматривающая通过沿阿曼海岸的走廊运输伊拉克石油，并将有助于增加出口。OilPrice报道，并援引路透社消息。

出口中断造成的损失

伊拉克外交部长在接受半岛电视台采访时表示，由于与战争有关的原油出口中断，该国损失了约600亿美元。伊拉克是继沙特阿拉伯之后欧佩克第二大石油出口国，几乎完全依赖霍尔木兹海峡向全球市场供应原油。

据该媒体报道，在美国和以色列于2月底开始打击伊朗后，伊拉克南部油田的产量在最初几个月下降了70%，至每日130万桶。原因是石油储存能力有限，以及无法通过被封锁的霍尔木兹海峡出口石油。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

恢复供应

10月，伊拉克日均出口约340万桶石油，几乎恢复至战前每日330万至350万桶的水平。9月，这一数字为每日265万桶。

伊拉克石油部长巴塞姆·穆罕默德·胡代尔表示，该国通过三条路线出口原油：经霍尔木兹海峡、杰伊汉，以及通过叙利亚使用油罐车运输。政府还在伊拉克海岸投资建设新的管道和出口码头，并寻求将出口量提高至每日500万桶。

关注我们在