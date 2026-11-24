伊拉克拒绝接受欧佩克+对该国可持续日产不足500万桶石油的评估。巴格达坚持要求该组织承认其日产能约为600万桶，OilPrice报道称。

2027年配额问题

根据现行欧佩克+协议，伊拉克的产量上限为日产443.1万桶。承认更高的产能可能会加强巴格达争取更大配额的立场。预计该组织即将举行的周日会议将讨论2027年的目标产量水平。

在确定允许的产量之前，欧佩克+聘请了外部顾问评估成员国的生产能力。提高伊拉克的配额将意味着市场上的石油供应增加，或者其他成员获准的产量减少。

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产量数据存在差异

本月早些时候，伊拉克石油部长巴西姆·穆罕默德·胡代尔表示，该国目前日产量已超过500万桶。他还称，伊拉克遵守了欧佩克+的要求，因为其出口量处于可接受范围内。然而，欧佩克+的限制针对的是产量而非出口，用于国内消费的石油也不被排除在配额之外。

欧佩克11月报告指出，巴格达报告的10月日产量为488.8万桶。欧佩克的独立来源将该数字估计为449.1万桶。两项估计相差近40万桶/日，即使较低的估计也比为伊拉克设定的上限高出约6万桶。

国际能源署的评估

国际能源署估计，伊拉克的可持续产能为日产487万桶，显著低于巴格达宣称的日产600万桶水平。今年早些时候，伊拉克曾威胁称，若配额分配不令人满意，将退出欧佩克，但随后撤回了这一警告。

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