伊拉克恢复了与伊朗接壤的阿尔希卜边境口岸的运营，该口岸自10月21日起关闭。与此同时，该国当局决定从周五起暂时关闭迪亚拉省的曼达利口岸，Asharq Al-Awsat报道。

边境技术程序

伊拉克边境口岸管理局局长奥马尔·瓦埃利表示，阿尔希卜在完成必要的技术程序后恢复运营。关闭曼达利也将有助于开展相关技术工作。

这些决定是在伊拉克外交部长福阿德·侯赛因此前称，美国财政部已向巴格达提出正式请求之后作出的。据他称，美国部门要求关闭除两个以外的所有与伊朗接壤的边境口岸。

德黑兰与华盛顿之间的斡旋

侯赛因还证实，伊拉克总理阿里·扎伊迪秘密访问德黑兰，是试图拉近伊朗与美国立场的行动。在巴黎和平论坛期间，他向伊拉克通讯社表示，鉴于霍尔木兹海峡关闭造成的经济后果，以及美国对伊朗战争导致的损失，巴格达希望缓和紧张局势。

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据一名未具名的伊拉克政府高级官员透露，扎伊迪向德黑兰转交了美国的信息，其中包含解决冲突的一种可能方案。该出版物的消息人士称，伊朗方面要求更多时间作出回应。Fars通讯社报道称，伊拉克总理上周五在德黑兰停留数小时，并会见了伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫，后者领导该国谈判代表团。

对伊朗飞机的限制

伊朗足球联合会11月11日表示，伊拉克未允许搭载伊朗国家队的直飞航班在巴士拉机场降落。该队原定参加有伊拉克、黎巴嫩和巴勒斯坦国家队参加的友谊赛，因此前往伊朗的阿巴丹，随后原计划乘车抵达巴士拉。

伊拉克交通部一名代表向该出版物表示，伊朗飞机仅获准在纳杰夫机场降落。他补充说，为避免受到美国财政部制裁，禁止伊朗飞机在伊拉克其他机场降落的禁令仍然有效。

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