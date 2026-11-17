伊拉克已通过基尔库克—杰伊汉管道恢复向土耳其出口原油。初始输送量为每日12万桶，《The National》报道，消息援引伊拉克国家通讯社。

增加输送量计划

伊拉克石油部长巴塞姆·胡代尔表示，这条长960公里的管道输送量将逐步提高至每日50万桶。据他称，在成功完成维护、修复工作以及技术和运行测试后，这成为可能。

该部长称，恢复这一路线是扩大伊拉克出口能力和实现石油供应方向多元化的战略举措。他还指出，北部路线能够在不提供价格折扣的情况下销售原油，并为国民经济带来额外收入。

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其他出口路线

据该媒体报道，自2月伊朗战争爆发后，伊拉克石油出口大幅下降——从2月的每日336万桶降至4月的每日13.1万桶。伊拉克超过90%的预算由石油出口的美元收入提供资金，几乎所有供应都经过霍尔木兹海峡。

巴格达还宣布启动新建巴士拉—哈迪塞管道的工程，该管道输送能力为每日250万桶。8月，伊拉克和土耳其达成一项为期一年的协议，以继续每日75万桶出口能力的石油流动。

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