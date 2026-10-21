伊拉克当局表示，可能对通过媒体呼吁反对将所有武器置于国家控制之下计划的人采取法律措施。执政联盟“协调框架”确认，计划在2027年6月30日前解决国家控制之外武器的问题，据《中东报》报道。

刑事控诉

总理办公室指示国家机构确保法律得到执行，并对那些通过媒体煽动反对或试图阻碍有关国家对武器享有专属权利决定的人提出刑事控诉。政府强调，言论自由和媒体活动受宪法保障，但必须在法律范围内进行，并尊重公共秩序和公民权利。

声明指出，这些自由不得被用于煽动暴力或内部冲突、支持国家控制之外的武器或被禁止的组织。政府将宪法以及2005年第13号反恐法第2条和第4条作为法律依据。声明还援引最高司法委员会的立场，即在国家权力之外使用、支持或威胁使用武器的行为适用该法律。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

议会和安全部门的立场

议长海巴特·哈布西支持政府的法律措施，称这些措施对于维护公民和平、执行法律以及确立国家对所有武器的控制是必要的。他补充说，追究责任人的责任必须遵守宪法权利、法律保障以及法律面前人人平等的原则。

伊拉克安全媒体机构负责人萨阿德·曼恩表示，专门部门正在追踪和分析煽动行为以及呼吁阻碍解除武装决定的情况。他表示，未经司法许可不会采取任何行动。

关于外国军队的条件

巴格达表示，解除武装计划将在国际联盟部队撤出后生效。与此同时，土耳其国防部长亚沙尔·居莱尔表示，安卡拉将维持在伊拉克和叙利亚的军事存在，直到其认为边境安全得到完全保障。撤出土耳其军队是伊拉克武装组织在就该倡议谈判期间提出的条件之一。

关注我们在