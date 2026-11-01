在巴林麦纳麦，伊拉克国家安全顾问卡西姆·阿布迪表示，如果美国与伊朗之间的战争重启，巴格达打算保持中立。他还保证，伊拉克将尽一切可能防止其领土成为对波斯湾国家构成威胁的来源，The National报道称。

阿布迪称，伊拉克国内在不干预冲突问题上存在广泛的国家共识。他指出，对任何一方的同情不应转化为具体行动。这名顾问强调，战争已给伊拉克造成重大损害：数月来，该国无法出口石油，经济形势极为困难。

对武装组织武器的控制

阿布迪表示，伊拉克在将武装组织持有的武器移交国家控制方面取得了明显进展。据他介绍，这一问题经过数月讨论，已被纳入明确的国家框架。

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伊拉克外交部长福阿德·侯赛因此前表示，尽管部分与伊朗有关联的有影响力组织存在抵制，该国预计将在2027年6月30日前将武装团体的武器移交国家控制。政府最初设定的截止日期是9月30日，当时由美国领导的联军在伊拉克的军事任务原定结束，但随后期限被延长至2027年6月。

与科威特的关系及“伊斯兰国”威胁

这名顾问还表示，巴格达希望解决与科威特之间悬而未决的问题，包括海上边界和霍尔阿卜杜拉水道争端、1990年伊拉克入侵后失踪的科威特人的命运，以及当时从该国运走的科威特财产。9月，双方同意成立联合工作组来处理这些问题。

谈及“伊斯兰国”组织，阿布迪称，伊拉克在很大程度上已击败ISIS，但小股武装分子仍可能在偏远地区活动。他称安全局势处于可控状态，并指出，该国继续在打击ISIS全球联盟框架内与地区和国际伙伴合作，包括开展情报共享。

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