在巴格达与埃尔比勒之间的争端升级之际，伊拉克当局否认有关陆军部队正向半自治的库尔德斯坦推进的报道。政府发言人海德尔·阿布迪向国家电视台 Al Iraqiya 表示，没有军队部队向该地区移动。

据《The National》报道，这些保证是在巴格达宫举行的一次会议后作出的，与会者同意举行全国对话，以解决联邦政府与库尔德斯坦当局之间的宪法紧张局势。总统尼扎尔·阿梅迪、总理阿里·扎伊迪、议长赫巴特·哈勒布西以及最高司法委员会主席法伊克·扎伊丹参加了此次会议。

对话定于12月1日举行

扎伊丹强调了遵守宪法的必要性。他指出，对宪法条款解释的争议应提交联邦最高法院。与会者批准了他提出的倡议，即于12月1日在他的主持下举行全国对话。应让参与联邦政府与库尔德斯坦地区政府之间争端的各方参加。

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在阿里·扎伊迪命令联邦当局接管由库尔德斯坦当局管理的边境口岸，并要求获得对由库尔德安全部队控制的油田的权限后，紧张局势加剧。地区政府以违宪为由拒绝这些命令，同时表示愿意与联邦当局合作打击腐败，并呼吁终止整个伊拉克的石油走私活动。

法院裁决与计划中的集会

前一天，联邦最高法院确认了巴格达在边境保护、边境口岸、海关、财政政策以及对石油和天然气业务进行监督等问题上的权限，其中包括库尔德斯坦管理的地区。法院还表示，联邦政府可以部署军队保护国际边界，并监督所有边境口岸服务部门的工作。

埃尔比勒和库尔德斯坦其他城市计划于周四举行反对巴格达决定的集会。预计规模最大的活动将在埃尔比勒市公园、历史悠久的城堡附近举行。

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