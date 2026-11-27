伊拉克将石油出口增至每日360万桶。石油部长巴西姆·穆罕默德·胡代尔·阿巴迪向伊拉克通讯社表示，OilPrice报道。

出口增长

10月，伊拉克的出口量估计为每日340万桶，而9月为每日265万桶。据该媒体报道，该国增加了经霍尔木兹海峡、通过管道运往土耳其地中海港口杰伊汉，以及用卡车运往叙利亚的供应量。

部长表示，伊拉克10月石油收入达到88亿美元，成为自与伊朗战争开始以来的最高水平。他还称，燃料油、硫磺和石油馏出物的出口量创下前所未有的纪录。据他表示，这些产品销售收入超过45亿美元。

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产能评估

伊拉克是仅次于沙特阿拉伯的欧佩克第二大产油成员国，正寻求大幅提高对其生产能力的评估。这一评估决定了可用于确定生产配额或减产的基准水平。

巴格达不同意欧佩克+的评估，即该国可持续日产量不足500万桶。伊拉克方面希望该组织承认其产能约为每日600万桶。根据现行欧佩克+协议，伊拉克的产量上限为每日443.1万桶。

与美国公司的谈判

部长补充说，伊拉克正与美国公司埃克森美孚、雪佛龙和康菲石油就数个油田的潜在投资进行讨论。欧佩克+已聘请外部顾问，在就允许的产量作出决定前评估成员国的生产能力。

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