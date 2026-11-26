伊拉克法院将于周四对20名被控加入“伊斯兰国”（IS）组织的法国公民作出判决。这正值数千名涉嫌圣战主义者从邻国叙利亚被移交至伊拉克后接受审判之际。

据France 24报道，这20名男子属于47名法国公民组成的团体，他们在去年从叙利亚被移交后，自9月起在伊拉克受审。此前，该团体中已有15人被判处无期徒刑，另有1人被判处15年监禁。

被告之中

等待裁决的人包括阿德里安·吉亚尔。他曾宣读“伊斯兰国”就2016年法国尼斯袭击事件承担责任的声明。当时，一名卡车司机在巴士底日庆祝活动期间驾车冲入人群，造成86人死亡。

该案还涉及托马·科朗日、曾在该组织广播电台工作的罗曼·加尼耶，以及曾出现在宣传视频中的康坦·勒布伦。庭审期间，大多数被告认罪，所有人都对加入该组织表示悔意。一些人请求被遣返法国。

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管辖权及其他审判

法国已遣返数百名圣战分子的家属，但大多拒绝让被指控与该组织有关联的男性返回法国。一些被告称自己只在叙利亚停留过，因此对在伊拉克审理其案件提出质疑。

伊拉克根据反恐法律起诉他们加入“伊斯兰国”，无论他们是在伊拉克还是在叙利亚活动。今年2月，在美国将他们从叙利亚移交后，伊拉克还接收了来自60多个国家的5700多名与“伊斯兰国”有关联的被拘押者；这些人此前多年来一直被关押在库尔德武装控制的监狱中。

针对该团体的审判于周日开始，首先举行的是关于叙利亚公民的听证会。人权组织批评伊拉克的审判程序，称其仓促且未能保障正当法律程序。

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