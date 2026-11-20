伊朗正准备恢复原油出口，尽管美国表示将加强对伊朗港口的海上封锁。据OilPrice报道，美国今年早些时候因伊朗关闭霍尔木兹海峡而实施了封锁。

油轮之间的转运

彭博社报道称，一批伊朗石油已从一艘受到美国制裁的苏伊士型油轮转运至一艘未被列入制裁名单的中型油轮。这一信息由组织United Against Nuclear Iran和船舶追踪服务Kpler提供。

路透社援引TankerTrackers.com创始人萨米尔·马达尼的话也报道称，一艘油轮在波斯湾从另一艘船装载了石油。

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美国中央司令部的声明

美国中央司令部表示，通过从与伊朗有关联的船舶进行转运而接收货物的船舶，将被视为打击规避封锁行动的目标，即使它们不进入伊朗港口。正如Shipping Telegraph报道，这些船舶可能被拦截、登船检查、改道、扣押，或被命令驶往货物来源的伊朗港口。

向中国派遣船队的想法

与伊斯兰革命卫队有关联的伊朗媒体报道称，有人提出在美国封锁下向中国派遣载油油轮船队的想法。这些报道推测，伊朗可能针对波斯湾国家境内目标作出回应，这一可能性或会阻止美国限制措施的实施。

据Kpler数据，伊朗3月每日出口约200万桶石油和凝析油，其中几乎全部运往中国。自7月以来，出口已停止，产量降至每日180万桶，约为战前水平的一半。

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