伊朗和阿曼两国外长讨论了霍尔木兹海峡地区海上走廊的安全问题，以保障航运和贸易不受阻碍。据 OilPrice报道，消息援引阿曼外交部。

对话与谈判

阿曼外交大臣赛义德·巴德尔·布赛义迪与伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格希还讨论了恢复对话和谈判渠道。阿曼表示，这些努力旨在增进有关各方之间的理解，并防止危机及其后果进一步升级。

该媒体指出，阿曼还在试图促成美国和伊朗通过一些中东国家斡旋开展间接谈判的过程中发挥了调解作用。

油轮事件

谈判举行之际，近几周有关霍尔木兹海峡油轮遇袭的报道增多。该媒体称，自2月底战争爆发以来，10月有关在海峡内或附近油轮遇袭的报道数量最多。

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伊朗连续数日几乎每天都报告船只事件，德黑兰称这些船只在该国当局认定为未经授权的航道中触及水雷。

UKMTO报告

英国海事贸易行动办公室UKMTO周一报告称，海峡地区发生了两起独立事件。其中一起事件中，根据一名公司安全官员的报告，一艘驶离霍尔木兹海峡的油轮遭不明弹体击中，导致机舱起火。

第二起事件发生在阿曼哈塞卜以北7海里处。根据第三方报告，对一艘油轮的袭击导致该船失去行动能力，并同样引发机舱火灾。现有信息显示，两艘船的船员均未受伤。

伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫在接受半岛电视台采访时表示，霍尔木兹海峡的航运不会恢复到战前状态。他还声称，海峡的规则应由两个沿岸国家确定。

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