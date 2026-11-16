伊朗不会允许国际原子能机构核查人员进入受损的核设施，直到中东战争结束且美国满足德黑兰提出的条件。伊朗外交部副部长卡泽姆·加里巴巴迪作出上述表示，据France 24报道。

德黑兰的条件

加里巴巴迪在周日晚间接受电视采访时表示，在伊朗的条件得到满足且战争彻底结束之前，国际原子能机构将无法获得进入这些设施的许可。

他的表态是在国际原子能机构呼吁德黑兰采取措施恢复核查数天后作出的。伊朗核设施的核查在去年伊朗与以色列持续12天的战争后被暂停，期间美国也袭击了伊朗核设施。

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进入受损设施的许可

国际原子能机构核查人员9月访问了布什尔核电站，但未获准进入其他遭到轰炸的设施，包括纳坦兹、福尔多和伊斯法罕的设施。

加里巴巴迪表示，该机构要求核查受损设施，可能旨在评估美国武器的效能。据France 24报道，结束战争的努力迄今尚未取得显著成果。德黑兰尤其要求华盛顿解冻伊朗资产并取消制裁，以换取重新开放霍尔木兹海峡；伊朗在冲突期间封锁了该海峡。

伊朗官员还表示，有关该国核计划的谈判可能在稍后阶段举行。

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