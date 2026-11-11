伊朗不会允许浓缩核材料运出境外——《印度教徒报》

伊朗安全事务官员莫森·雷扎伊表示，伊朗不会允许任何部分的浓缩核材料被运出境外。他还警告称，美国对伊斯兰共和国发动新的打击将产生后果。

据《印度教徒报》报道，雷扎伊是在黎巴嫩亲伊朗电视台Al Mayadeen的节目中作出这一表态的。他表示，德黑兰与华盛顿目前没有进行谈判。他还称，如果美国发动新的攻击，伊朗将打击位于远离其领土地区的美国基地。

德黑兰的立场

雷扎伊称，伊朗打算自行使用浓缩材料，包括用于设计配备核动力装置的船只和潜艇。他表示，德黑兰已告知莫斯科，这些材料将留在国内。

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5月，两名伊朗高级消息人士称，伊朗最高领袖已下令不得将浓缩至接近武器级别的铀运往国外。俄罗斯此前曾提议作为一项潜在协议的一部分，将铀从伊朗运出，以减少美国的担忧，但指出应由德黑兰作出决定。

铀库存与美国的提议

根据国际原子能机构的评估，当以色列和美国于2025年6月打击伊朗核设施时，伊朗拥有440.9公斤浓缩至60%的铀。这一水平远高于民用所需水平。这些库存中有多少在袭击后得以保留，尚不清楚。

以色列、美国和其他西方国家长期指责伊朗寻求制造核武器，德黑兰对此予以否认。华盛顿表示，核问题应成为有关结束美国与伊朗之间战争的初步谈判的一部分。上周，一名伊朗高级官员告诉路透社，德黑兰已通过卡塔尔向美国转交一项有关核计划的提议，并准备在华盛顿满足伊朗七项要求后讨论该提议。

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