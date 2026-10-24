伊朗威胁将以数倍规模回应军事行动——阿纳多卢通讯社

伊朗表示，即使针对该国的有限军事行动，也将引发规模数倍于此的回应。阿纳多卢通讯社报道称，该消息援引了伊朗法尔斯通讯社。

伊斯兰革命卫队的声明

伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·莫赫比将敌对言论称为主要是面向媒体的。根据他的说法，发出威胁的人在当前情况下无法开展有效行动并实现其目标。

莫赫比还表示，重复此前的军事行动将以失败告终。他说，鉴于武装部队的战备状态和现有作战计划，哪怕对手采取有限行动，也将引发伊朗规模数倍于此的回应。

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美国官员的声明

美国驻土耳其大使汤姆·巴拉克同时担任美国总统叙利亚和伊拉克问题特使。他在一次采访中表示，华盛顿最早可能在即将到来的周末对伊朗发动打击。这次采访的片段于周五在网上传播。

美国总统唐纳德·特朗普在回答记者关于巴拉克言论以及11月3日中期选举前可能发动打击的问题时表示，他不知道有这种可能性。部分美国媒体还报道称，美国和以色列已制定在选举后打击伊朗的计划。

据阿纳多卢通讯社报道，美国和以色列针对伊朗的战争在2月的打击后开始，尽管已有停火以及关于最终敲定和平协议的备忘录，但至今仍未得到解决。该通讯社指出，围绕霍尔木兹海峡航运的分歧仍是主要原因。

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