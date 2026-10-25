伊朗当局正在将Janfada行动扩大至该国大部分地区。该行动培训平民志愿者使用武器和其他装备，以捍卫政府及其“革命”价值观。这项名称意为“献出生命的人”的行动于3月底启动，当时正值与美国和以色列战争的高峰期。

据半岛电视台报道，隶属于伊斯兰革命卫队的巴斯基准军事民兵代表，以及其他国家机构，都参与了招募男性和女性的工作。该倡议主要面向年轻人，但所有年龄段的人都可以参加。

广场上的站点

与Janfada相关的活动和武器训练已在德黑兰、伊斯法罕、赞詹、设拉子、克尔曼、马什哈德、博季努尔德、阿瓦士及其他城市举行。巴斯基负责培训的副主管阿里·考萨里表示，伊斯兰革命卫队打算将德黑兰至少14个主要广场用作培训和配备志愿者的站点。

他说，组织者还计划在伊朗31个省份各自的省会使用一至三个广场。在吉兰省，一名居民告诉该媒体，街头站点教授人们为弹匣装填实弹、使用手枪和突击步枪以及射击。

10月15日，在拉什特市举行的一场夜间亲政府集会期间，居民反对噪音和封路。社交媒体上传播的视频记录了一场后来升级为斗殴的冲突；当局未对此发表评论。在德黑兰附近的厄尔布尔士省卡拉季市，居民被警告称，Janfada训练期间可能会发生爆炸并出现巨大声响。

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关于参与者人数的说法

伊朗当局称，已有3300万人在该行动网站注册，但未提供证据证明这一数字。与此同时，先前获得该网站源代码访问权限的伊朗境外活动人士称，注册人数不足400万。根据他们的说法，注册只需要电话号码，无需国家身份证号码。

组织者表示，注册参与者可能会被纳入未来的救援行动、社会服务、媒体和财政支持工作。当局还呼吁他们减少燃料、电力和其他资源的消耗，以缓解美国战争、海上封锁和制裁带来的压力。

人权倡导者的批评

一些身处海外的伊朗人权团体称，这次武装动员是一场恐吓行动，发生在1月全国性抗议活动数月之后。伊朗当局承认，抗议活动蔓延至所有省份的400多个地区，但称其为由美国和以色列组织的未遂政变。德黑兰还驳斥了独立联合国调查团的结论，该调查团表示，在镇压抗议活动期间发生了危害人类罪。

Janfada尤其关注儿童：教育部长阿里雷扎·卡泽米表示，巴斯基正在登记参加该行动的学生，并筹备有他们参与的新动员活动和仪式。

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