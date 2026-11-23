伊朗召见了卡塔尔驻德黑兰代办，就卡塔尔与德国发表的联合声明提出抗议。该声明谴责伊朗针对卡塔尔及该地区其他国家的行动。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引伊朗外交部。

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃表示，德黑兰“惊讶且遗憾地”获悉多哈和柏林的声明，并拒绝接受其中的指控。他说，在大使不在场的情况下，卡塔尔代表被召见，并被正式告知伊朗就德黑兰称为毫无根据且不可接受的说法提出的抗议。

德黑兰的立场

巴加埃称卡塔尔的立场出人意料，并表示伊朗仅打击了位于卡塔尔境内的美国基地。他还称，多哈决定与德国发表联合声明需要作出解释。

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在评论柏林的立场时，这名伊朗外交部发言人表示，德国已经失去了其外交政策的独立性和一致性。他还指责柏林试图使其所称的美国和以色列针对伊朗的行动合法化。

卡塔尔与德国的联合声明

卡塔尔和德国于11月22日发表联合声明，此前卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼于11月20日至21日对德国进行了正式访问。双方在文件中强烈谴责伊朗对卡塔尔及该地区其他国家发动的袭击，称其严重违反主权、领土完整、国际法和《联合国宪章》。

多哈和柏林还谴责针对商业航运的袭击和威胁，反对任何阻碍霍尔木兹海峡通航的行动，并呼吁德黑兰停止支持和武装该地区与其有关联的武装团体。卡塔尔此前在致联合国的信函中表示，对其领土的袭击是非法的，并报告称民用、商业和住宅区域遭到打击。

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