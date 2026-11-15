伊朗称可将导弹射程提升至4000公里——Asharq Al-Awsat

伊朗表示，通过减轻弹头重量，可在技术上将包括“霍拉姆沙赫尔-4”在内的导弹射程提升至3000至4000公里。Asharq Al-Awsat援引与伊斯兰革命卫队有关联的塔斯尼姆通讯社报道称。

据塔斯尼姆通讯社称，将“霍拉姆沙赫尔-4”导弹弹头的重量从2000公斤减至1500公斤，可能会增加其射程。该通讯社声称，改装后的导弹可打击位于东欧、东南欧和中欧的美国及其盟国基地。

关于洲际导弹的说法

塔斯尼姆通讯社还表示，伊朗将发展一款射程约1万公里的洲际弹道导弹；该通讯社称，这种导弹可抵达美国东海岸，包括华盛顿和纽约附近地区。该通讯社声称，要打击美国全境，需要超过1.3万公里的射程。

这家伊朗通讯社称，此类改变目前已经具备实现条件，并提及拥有“卡塞德”、“佐勒贾纳”和“卡埃姆”运载火箭、建设地下“导弹城”以及研发能够承受重返地球大气层的弹头。

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取消射程限制

上周，伊斯兰革命卫队代表侯赛因·莫赫比将军证实，已取消弹道导弹2000公里射程的限制。他没有说明新的最大射程，也没有表示伊朗是否拥有超过此前限制的导弹。

伊朗国家电视台还播放了对伊斯兰革命卫队一处战略导弹设施的视察，并称该地下综合设施是一座新的“导弹城”。报道提到新型武器装备，包括一枚惊喜导弹，但没有披露其名称、射程和技术规格。

伊朗《凯汉报》在最高领袖代表的监督下出版。该报表示，若战争重启，德黑兰将把对美国基地的威胁扩大至该地区以外，包括德国、英国、阿尔巴尼亚、希腊和塞浦路斯。

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