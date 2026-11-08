伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐表示，在美国中期选举后，试图促成美国与伊朗达成和平协议的调解人已有数日未出行。正如Asharq Al-Awsat报道所称，这名伊朗外交官将此与对投票结果的反应联系起来；根据投票结果，美国总统唐纳德·特朗普所属的共和党遭受重大损失。

调解人的暂停

阿拉格齐表示，各方需要时间评估选举结果并确定下一步行动。他对伊朗国家电视台说，当气氛变得更为有利时，调解人的出行可能恢复，并呼吁保持耐心。

卡塔尔和巴基斯坦，以及其他地区国家，数月来一直未能成功推动美国、以色列和伊朗之间的战争最终结束。据该媒体报道，激烈战斗大体已经平息，但伊朗仍在试图封锁霍尔木兹海峡，而美国海军维持着对伊朗港口的反封锁。

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关于霍尔木兹海峡的提议

9月，伊朗提出了一项为期七天的计划，以恢复通过霍尔木兹海峡的航运。德黑兰要求结束所有战线上的战争，解冻伊朗资产，取消石油制裁，并停止对伊朗港口的反封锁。

随后，德黑兰提议在两天内开放该海峡。阿拉格齐在X上发文重申了这一提议，敦促白宫就此前提出的伊朗要求作出决定。

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