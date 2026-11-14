伊朗称两艘油轮在霍尔木兹海峡起火——《明镜周刊》

伊朗称，两艘油轮在爆炸后于霍尔木兹海峡起火。伊斯兰革命卫队称，这些船只撞上了水雷。《明镜周刊》报道，该报道援引伊朗国家电视台周六播出的一份声明。

伊朗军方的说法

伊斯兰革命卫队在声明中称，事发前这些船只关闭了雷达系统和定位系统。声明还称，它们试图通过未经授权的路线秘密穿越该海峡。伊朗方面将其中一艘船称为超级油轮。

声明既未提及船只名称，也未说明其来源国。没有关于该事件及爆炸原因的独立报道。伊朗此前曾多次称船只撞上水雷，而独立消息来源在个别情况下认为船只可能遭到不明弹体击中。

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穿越海峡运输的风险

伊朗近几周已报告霍尔木兹海峡内船只发生火灾。尤其是据德黑兰称，11月13日，一艘运输液化气的油轮在水雷爆炸后于该海峡起火。通讯社发布了该船燃烧的画面。与此同时，美国称，该海峡已在很大程度上完成扫雷。

霍尔木兹海峡对全球石油和天然气贸易具有关键意义。尽管运输量增加，大型航运公司仍因高风险而担心穿越该海峡。部分承运商使用中转油轮：这些油轮穿越海峡后，再将货物转运至其他船只。这一模式使物流更加复杂，并提高运输成本。

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