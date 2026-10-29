伊朗军方表示，至少四艘油轮在通过霍尔木兹海峡时撞上水雷后起火。据《印度教徒报》援引伊朗武装部队声明报道。

伊斯兰革命卫队声明

伊斯兰革命卫队表示，在24小时内，三艘油轮试图通过海峡南部航线时发生爆炸并起火，德黑兰认为该航线未经授权。伊斯兰革命卫队称，这些船只关闭了雷达和导航系统，并无视其海军的警告。

随后，伊朗陆军报告称，另一艘油轮在海峡以东撞上水雷后受损并被大火吞没。据其称，该船位于受限危险区域内，已失去航行能力。声明中未说明这些事件发生的时间以及油轮所悬挂的旗帜。

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关于航线的争议

该消息发布的前一天，美国中央司令部表示已清除海峡主要过境航线上的水雷。伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·莫赫比呼吁CENTCOM提供独立的排雷证据。伊朗认为靠近阿曼海岸的南部走廊未经授权，并警告船东和船员，经过该航线须承担责任。

英国海事贸易行动机构UKMTO此前于10月29日收到有关一艘船只在海峡内被大火吞没的报告，但未说明起火原因，也未提供可能伤亡人员的信息。当时尚不清楚这是否指伊斯兰革命卫队提到的其中一艘船。伊斯兰革命卫队还表示，其电子战部队在霍尔木兹海峡西部捕获了一架美国MQM-170侦察无人机。

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