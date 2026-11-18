伊朗表示，其军队袭击了位于科威特阿里·萨利姆空军基地的美国无人机和导弹设施。科威特军方周二晚间表示，防空部队击退了敌方无人机的袭击，但未提供更多细节。

CNBC报道了德黑兰的声明及科威特军方的回应。该媒体指出，这是针对驻有美军的波斯湾国家一系列袭击的延续。

波斯湾国家遭袭

在伊朗与美国之间紧张局势升级的背景下，尽管外交接触仍在继续，该地区恢复了相互打击。巴林也遭到一波伊朗无人机袭击。周三，在防空部队拦截数个空中目标后，该国当局宣布解除警报。

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伊朗此前曾声称袭击了巴林的美国雷达系统。CNBC还报道称，美国和以色列针对伊朗的战争已持续第九个月，而结束这场战争的外交努力似乎陷入僵局。

石油市场以下跌回应

该地区的紧张局势继续影响经由霍尔木兹海峡的能源供应。与此同时，随着出现石油流经这一重要水道恢复的迹象，石油期货价格下跌。

美国西得克萨斯中质原油期货下跌1.2%，收于每桶84.9美元。布伦特原油价格下跌0.48%，至每桶92.7美元。国际能源署表示，自战争开始以来，全球石油供应首次超过需求，并预测第四季度市场将出现供应过剩。

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