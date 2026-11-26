伊朗伊斯兰革命卫队海军称，一艘液化天然气运输船在霍尔木兹海峡撞上水雷后起火并发生爆炸。伊朗方面表示，该船试图通过一条德黑兰认为非法的航线。

伊朗军方的声明

据OilPrice报道，伊斯兰革命卫队海军代表通过伊朗媒体表示，这艘天然气运输船关闭了定位系统，并试图使用一条未经授权的航线；他们称，该航线由美国和以色列划定。报道未提供这项信息的独立证实。

伊斯兰革命卫队位于霍尔木兹海峡的船舶交通控制中心称，按照伊朗方面的说法，违反其航行规则并选择未经授权通行路线的船只，可能面临撞上水雷的风险。伊朗军方还称此类航线为非法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前有关油轮的报道

前一天，伊斯兰革命卫队称，两艘油轮在霍尔木兹海峡南部和东部海岸附近疑似触雷并发生爆炸。伊朗国家通讯社IRNA发布的伊斯兰革命卫队声明称，船只的机舱发生了火灾。

本周早些时候，德黑兰还称，另有三艘油轮在与水雷相撞后起火。OilPrice指出，近几周来，伊朗几乎每天都会就其指控违反穿越该海峡航行条件的船只发表类似声明。

在霍尔木兹海峡发生油轮事故的新消息传出后，油价在周四亚洲交易时段开盘时上涨。该刊物还将报价变动与也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯一座炼油厂的消息联系起来。

关注我们在