伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，两艘油轮于周三上午在霍尔木兹海峡触雷。伊朗方面称，这些船只试图沿着德黑兰认为未经授权的航线通行。

据OilPrice报道，伊朗通讯社IRNA发布的伊斯兰革命卫队海军声明称，油轮在霍尔木兹海峡南部和东部海岸附近触雷。根据伊斯兰革命卫队的说法，爆炸后两艘船的机舱均发生火灾。

伊斯兰革命卫队海军声明

伊朗军方声称，这些油轮据称试图通过一条“虚假航线”秘密穿越海峡。伊斯兰革命卫队海军还警告关闭导航和定位系统的船只船员，可能面临触雷风险。

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本周早些时候，伊朗还报告称另外三艘油轮在触发水雷后起火。伊朗方面将这些事件与违反伊斯兰革命卫队海军霍尔木兹海峡交通管制中心指令联系起来。

穿越海峡的石油运输

该媒体称，近几周来，伊朗几乎每天都报告油轮事故，并指责这些油轮未遵守其制定的航运规则。OilPrice援引的彭博社记录显示，自伊朗战争于2月底开始以来，10月的袭击次数最多；11月的袭击几乎每天都在持续。

近几日，穿越霍尔木兹海峡的石油运输量有所下降。与此同时，报道指出，目前尚不清楚这是否完全与针对油轮的袭击愈发频繁有关。

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