伊朗伊斯兰革命卫队海军称，其在霍尔木兹海峡格什姆岛以南拦截了一架美国军用无人机，并迫使其完好无损地降落。阿纳多卢通讯社援引该伊朗武装组织的声明报道了此事。

关于电子战行动的声明

据伊朗方面称，这是一架MQM-170无人机，于11月16日上午在一次使用电子战手段的行动中被拦截。伊斯兰革命卫队称，该无人机试图探测并识别伊朗的防空和电子战系统。

伊朗军方还称，他们控制了该飞行器的制导系统，并迫使其在未受损的情况下着陆。

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伊朗此前的声明

伊斯兰革命卫队海军称，这架无人机是其电子战和无人机司令部据称拦截的第四架此类飞行器。该组织还称，伊斯兰革命卫队防空部队据称在霍尔木兹海峡地区击落了8架完好无损的无人机。

伊朗方面称，此前曾拦截、摧毁或使其他美国无人机失效，其中包括MQ-9、MQ-1和Lucas攻击型无人机。美国尚未就这一新声明发表评论。11月初，伊斯兰革命卫队已报告称在格什姆附近对一架MQM-170使用了电子战手段，而美国军方否认了伊朗此前关于缴获无人机的说法。

格什姆是伊朗最大的岛屿，位于霍尔木兹海峡北部入口附近。来自波斯湾国家、通往国际市场的石油和天然气供应路线经过该海峡。

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