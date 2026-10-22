伊朗一名高级安全官员表示，德黑兰可能将美国政治设施以及参与针对伊朗的新战争的国家基础设施视为合法目标。阿纳多卢通讯社10月21日援引半官方的法尔斯通讯社报道称。

德黑兰提出的条件

这名官员称，在一场大规模冲突中，如有伊朗官员被杀或平民死亡，可能会采取这一做法。他还声称，伊朗已向不同的行动单位下达相关指示。

这名德黑兰代表表示，伊朗预计美国和以色列将发动新的袭击，并认为华盛顿发出的外交信号不可靠。他认为，在美国国务卿马尔科·鲁比奥于雅典发表言论后，这种看法进一步加深；伊朗将这些言论解读为从历史和文明层面为美国对该国发动战争辩护。

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霍尔木兹海峡周边的紧张局势

这名官员还表示，德黑兰已经认为自己处于与美国的战争状态。他称，华盛顿实施的经济和海上封锁，以及对伊朗领空的限制，是军事侵略的延续；据他所说，这种侵略始于2月28日。

他补充说，来自伊朗社会不同群体的压力正推动当局采取果断行动突破封锁，德黑兰认为这属于自卫权。该声明是在伊朗与美国因海上封锁及限制船只通过霍尔木兹海峡而关系紧张的背景下发表的。

阿纳多卢通讯社还报道称，以色列媒体此前曾报道数十架以色列战斗机在伊朗边境附近飞行。美国消息人士推测，该行动可能旨在挑起伊朗的反应。

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