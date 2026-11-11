伊朗议会议长兼首席谈判代表穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫表示，霍尔木兹海峡“永远不会恢复”到美国和以色列对伊朗发动战争前的状态。他在接受半岛电视台采访时称，德黑兰和阿曼已就监管这条水道达成协议。

卡利巴夫表示，关于该海峡的协议是伊朗为结束这场持续八个月的冲突而提出的七点建议的一部分。他还称，霍尔木兹海峡的规则应由两个沿海国家的法律决定，而他认为，1982年《联合国海洋法公约》不适用于那里。

伊朗提出的谈判条件

卡利巴夫称，伊朗已通过卡塔尔调解人向美国转交了包含七项和平谈判条件的答复，目前正等待华盛顿的正式回应。他列出的要求包括：取消美国实施的海上封锁和制裁、解冻伊朗资金、停止所有战线的敌对行动，以及明确宣布战争结束。

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他表示，这些要求载于6月签署的《伊斯兰堡谅解备忘录》，履行这些要求是与美国谈判的先决条件。卡利巴夫补充说，如果美国遵守已达成的共识且不提出过分要求，达成协议是可能的；同时，他称德黑兰对华盛顿的不信任是主要障碍。

关于调解和也门的声明

卡利巴夫还声称，美国官员在访问莫斯科期间，请求俄罗斯联邦总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京，担任与德黑兰直接谈判的调解人。他警告美国不要对伊朗发动新的袭击。

谈及也门战事时，卡利巴夫表示，国际公认政府的部队——该政府得到沙特阿拉伯支持——与胡塞武装之间的冲突不应受到任何人干预。他说，如果也门当局和沙特阿拉伯双方都提出请求，伊朗愿意协助解决问题。

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