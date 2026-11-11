伊朗呼吁联合国和国际原子能机构谴责美国为获取有关伊朗核计划的信息而提出的最高2000万美元悬赏。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐表示，这一举措可能危及该国核设施及其专业人员，阿纳多卢通讯社报道。

致联合国和国际原子能机构的信函

据伊朗国家通讯社IRNA报道，阿拉格齐致信联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、联合国安全理事会主席以及国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西。这位部长严厉批评了美国的公告，并呼吁明确谴责该公告。

阿拉格齐表示，美国国务院“正义悬赏”计划发布的公告也由美国中央司令部传播，其中为提供有关伊朗核设施、设备、科学家和人员的信息提供悬赏。公告还提供了搬迁的可能性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于专业人员面临风险的声明

阿拉格齐指责华盛顿鼓励针对伊朗核计划的间谍活动。他表示，这一举措可能使科学家和技术人员面临遇刺、破坏活动及其他安全威胁的风险。

这位部长还表示，寻求有关受国际原子能机构保障监督设施的机密信息，引发了对该机构监督系统可靠性和完整性的质疑。他呼吁拉斐尔·格罗西保护检查期间收集的机密数据，防止其被用于情报目的，并将此事提交国际原子能机构理事会审议。

阿拉格齐还在信中援引《不扩散核武器条约》第四条，该条承认各国有权为和平目的发展和利用核能。他呼吁联合国安全理事会审议这一举措可能对国际和平与安全造成的后果。

关注我们在