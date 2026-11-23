由于向发电厂供应燃料遇到困难，伊朗对用户实施了计划性停电措施。根据初步计划，限制措施将每隔一天持续最多两小时；如果气温继续下降，则将每天持续最多两小时。

The National援引国有电力公司Tavanir首席执行官穆罕默德·阿拉达德的话报道称，限制措施已在国家电视台公布，其持续时间将取决于燃料供应情况以及民众减少能源消费的程度。

天然气基础设施受损

伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬表示，对该国天然气基础设施的袭击加剧了能源供应形势，冬季应预计会出现困难。伊朗官员称，以色列3月17日的打击损坏了南帕尔斯气田的四座天然气加工设施。

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最初，这些打击导致每日约2.3亿立方米的天然气加工能力停运。每日约1亿立方米的产能已恢复，但每日约1.3亿立方米的产能仍无法使用。政府发言人法特梅·莫哈杰拉尼警告称，冬季天然气缺口可能达到每日4.3亿立方米，而前些年约为每日3亿立方米。

能源系统承压

伊朗此前在发电厂缺少燃料时也曾采取停电措施。由于消费增长、基础设施老化、投资不足和国际制裁，该国多次难以满足国内对天然气和电力的需求。

Tavanir表示，将通过应用程序和消息平台向用户通知限制措施。该公司呼吁家庭和企业减少天然气和电力消费，并指出这些措施旨在确保经济生产部门获得充足的能源供应。

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