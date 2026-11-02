在就结束与美国的战争同卡塔尔调解人接触后，伊朗谈判代表离开了卡塔尔多哈。一份提案草案正在流传，也可能举行下一次会晤，《塞浦路斯邮报》报道，并援引一名了解谈判进展的官员的话称。

据该官员称，伊朗代表团于周日离开，并非因为谈判期间出现困难。该官员没有提供有关提案草案内容的细节。

伊朗的七步计划

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃表示，接触的基础是德黑兰于9月制定的一项七阶段计划。该计划 предусматривает 开放霍尔木兹海峡，并结束美国对伊朗实施的海上封锁。

巴加埃表示，德黑兰提议在可能达成的协议框架内更快实施这一计划。伊朗副外长卡泽姆·加里巴巴迪当时在多哈，通过卡塔尔调解人协助与华盛顿交换信息。

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德黑兰的条件与美国的立场

巴加埃表示，德黑兰认为，只有在美国海上封锁结束并考虑伊朗诉求后，才有可能达成最终协议，并实现霍尔木兹海峡的开放和安全。

美国总统唐纳德·特朗普拒绝了伊朗最初的提议。他还表示，美国在美国中期选举前不会对伊朗发动新的打击，称谈判富有成效，但未排除进一步军事行动的可能性。

新一轮外交接触正值人们担忧美国中期选举后可能升级之际。巴加埃表示，德黑兰并不期待选举会促成出现“新的美国”。

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