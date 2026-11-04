伊朗官员欢迎共和党在美国选举中失利——CBC World

在德黑兰，伊朗官员欢迎美国中期选举的结果，民主党在选举中赢得了对国会两院的控制权。CBC World评估称，民主党的胜利得益于美国人对战争后果的担忧，包括燃油和其他商品价格上涨。

伊朗议长兼首席谈判代表穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫表示，美国人出于良知或生活成本的考量而拒绝了战争。他还威胁称，如果美国当局如他所言无视选民意愿，美国将面临后果。

谈判与海峡局势

该地区正在等待观察选举结果是否会影响这场已持续八个多月的战争进程。与此同时，为防止全面敌对行动重启而进行的谈判仍在继续。美国在该地区的其他盟友敦促华盛顿不要恢复针对伊朗的大规模军事行动。

据CBC World报道，在美国选举前夕，美国对霍尔木兹海峡地区的伊朗目标发动了打击，该媒体将其描述为可能有限的行动。伊朗官方媒体报道，格什姆岛和亨贾姆岛以及港口城市阿巴斯港附近发生爆炸。伊朗当局未说明哪些设施遭到打击，也未说明损毁程度。

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自冲突开始以来，伊朗大幅限制船只通过该海峡，而美国支持对伊朗港口实施海上封锁。战前，约五分之一的全球石油供应经过霍尔木兹海峡。

德黑兰的声明

伊朗最高领袖阿亚图拉·穆杰塔巴·哈梅内伊表示，因美国国内政治变化而期待美国改变对伊斯兰共和国的态度，是“严重错误”。他的信件被发布在社交媒体上。

11月4日，德黑兰还纪念了1979年美国大使馆被占领的周年。集会参与者焚烧了美国和以色列国旗。伊朗司法部门负责人戈拉姆侯赛因·莫赫塞尼-埃杰伊表示，美国总统唐纳德·特朗普“在战争和政治上都”遭遇了失败。

据两名地区官员和另一名知情人士透露，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在与特朗普的电话交谈中，推动在美国选举后对伊朗发动新一轮打击。与此同时，调解人正就一项框架开展工作：伊朗停止在海峡发动攻击，以换取美国解除封锁。

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