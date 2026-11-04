伊朗议会国家安全委员会成员艾哈迈德·巴赫沙耶什·阿尔德斯塔尼表示，德黑兰将打击美国用于攻击伊朗的任何欧洲基地。据欧洲新闻台报道，他提到了意大利和德国。

阿尔德斯塔尼称，伊朗还将把德黑兰认为会协助美国的国家的有形和无形资产视为目标。他表示，欧洲国家此前已通过允许使用其基地而参与了与伊朗对抗的上一阶段。

议员和伊斯兰革命卫队的声明

议会委员会另一名成员法达·侯赛因·马莱基表示，伊朗已为冲突重启准备了新的应对方式和方案。在他看来，这可能会让美国和欧洲国家感到意外。

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同一天，伊斯兰革命卫队发表声明，承诺将对威胁作出不受地理限制的立即且有效回应。声明提到据称由阿亚图拉·穆杰塔巴·哈梅内伊下达的命令，要求更新潜在目标清单，并使敌方的有形和无形资产进入戒备状态。

德国大使馆附近的横幅

在纪念1979年美国驻德黑兰大使馆被占领周年的游行之前，政府支持者在德国大使馆附近悬挂了一条横幅，上面写有伊朗国家安全委员会秘书穆赫森·雷扎伊的表述：欧洲将为支持以色列付出代价。与伊斯兰革命卫队有关联的法尔斯通讯社报道称，负责悬挂该横幅的是德黑兰大学巴斯基学生组织成员。

法尔斯通讯社还称，伊朗已警告德国，如果柏林与伊朗陷入公开军事冲突，其在该地区的军事资产将被视为合法的防御目标。欧洲新闻台指出，它无法独立核实这一说法，并且在发稿时也未收到德国驻德黑兰大使馆和德国外交部就该横幅作出的回应。

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